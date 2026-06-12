В Тюмени зафиксировали случаи заражения гепатитом А

В Тюмени регистрируется спорадическая заболеваемость гепатитом А, для которой характерна летне-осенняя сезонность. С целью недопущения распространения случаев заболевания гепатитом А среди населения города Тюмени усилены меры профилактики, проводится вакцинация против гепатита А и дезинфекция, сообщает управление Роспортебнадзора.

Для предотвращения инфицирования вирусом гепатита А необходимо: тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, мыть руки, пить кипяченую или бутилированную воду, не употреблять сырую воду из случайных источников, купаться в разрешенных для этих целей водоемах, не допуская попадания воды в рот.