В Тюмени зафиксировали случаи заражения гепатитом А

23:59 11 июня 2026
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В Тюмени регистрируется спорадическая заболеваемость гепатитом А, для которой характерна летне-осенняя сезонность. С целью недопущения распространения случаев заболевания гепатитом А среди населения города Тюмени усилены меры профилактики, проводится вакцинация против гепатита А и дезинфекция, сообщает управление Роспортебнадзора.

Для предотвращения инфицирования вирусом гепатита А необходимо: тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, мыть руки, пить кипяченую или бутилированную воду, не употреблять сырую воду из случайных источников, купаться в разрешенных для этих целей водоемах, не допуская попадания воды в рот.

Теги: Роспотребнадзор , гепатит , профилактика
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