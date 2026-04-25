Предприниматели страны оценили инвестиционный климат регионов в ходе анкетирования

В июне в Санкт-Петербурге пройдет традиционный международный экономический форум. По всей стране прошло анкетирование предпринимателей на предмет оценки инвестиционного климата в регионе. Они в свою очередь лягут в основу национального рейтинга.

- Сейчас не самое простое время для развития предпринимательства, поэтому с диалог региональными властями очень важен, - говорит генеральный директор сервисной компании ООО "ИнТех" Андрей Коротченко. Предоставление земельных участков в индустриальных парках, субсидии - все это реальные инструменты поддержки бизнеса. Еще один пример, мы работаем в нефтегазовой сфере и не всегда просто выходить на заказчиков из числа крупных компаний. Создание Нефтегазового кластера, участие в бизнес-миссиях и форумах в составе делегации Тюменской области существенно облегчают этот процесс.

Итоги анкетирования подведут до 15 мая.

- Опросы проводит АНО "Диалог" при участии ЦУР Тюменской области, и они абсолютно анонимны. Инвестрейтинг складывается из 124 показателей. Конкуренция между регионами постоянно растет, а ответы предпринимателей — это еще один из способов для Инвестиционной команды региона увидеть реальную картину: где все "летит", а где нужны оперативные вмешательства, - говорит генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.