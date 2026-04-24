В Тюменской области организовали 218 площадок для проведения Диктанта Победы

Историческую акцию "Диктант Победы" проводит партия "Единая Россия", в этом году в ней поучаствовали тысячи жителей Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.

"Приятно видеть, как растёт интерес к, организованной партией "Единая Россия". Земляки проверяли свои знания на 218 площадках. Большую активность проявила молодёжь, их участие особенно важно. Мы должны помнить и сохранять историю. Это касается каждого. Она в наших семьях, воспоминаниях фронтовиков, в фотографиях", - отметил Моор.

Диктант Победы проводят во всех регионах России и в 75 странах. В этом году он посвящён 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. Часть вопросов в тестовых заданиях связаны с его биографией. Отдельный блок касается специальной военной операции.