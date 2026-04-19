В Тюмени формируют систему реабилитации семей с зависимостями

Двухдневная стажировочная площадка по проблеме социальной реабилитации семей с детьми, подростков и взрослых с зависимостью от психоактивных веществ прошла в Тюменской области. Участие приняли руководители и сотрудники органов профилактики, социальной защиты, образования приехали на базу Областного центра профилактики и реабилитации из разных регионов России. Каждый из них говорил о конкретных региональных наработках.

Главный врач тюменского Областного наркодиспансера Виталий Андреев поделился с коллегами механизмами медицинской реабилитации наркологических больных. Также обсуждались механизмы выявления людей, употребляющих ПАВ, методы мотивации к стационарному лечению, особенности стационарной и полустационарной реабилитации. Отдельный блок посвятили постреабилитационному сопровождению — тому, что происходит с человеком после выписки и как не дать ему сорваться.

По словам Виталия Андреева, интеграция медицинских и социальных технологий — это не просто удобный формат работы, а единственно возможный путь для спасения семей, где есть зависимость. "Мы уже давно вышли за рамки оказания только медицинской помощи. Сегодня наша общая задача — выстроить непрерывный цикл: от первичного выявления и мотивации пациента, через эффективное лечение в стационаре, к полноценной социальной реабилитации и, что самое важное, к постреабилитационному сопровождению. Только так мы можем разорвать порочный круг и вернуть человека к нормальной жизни в обществе", - считает доктор.

Главный результат дискуссий, по оценкам организаторов, — не только новые знания для специалистов, но и готовность тиражировать тюменский опыт в других регионах, - сообщает Елена Лосева, пресс-служба Областного наркологического диспансера (г. Тюмень).