Тюменская детская библиотека пригласила юных читателей в "космическое" путешествие

Детская библиотека Лагунова в Тюмени погрузилась в атмосферу космоса, приветствуя юных исследователей, которые расширили свои знания о Вселенной.
В течение двух дней ребята участвовали в разнообразных мастер-классах, где собственноручно создали модель Солнечной системы, уникальный космический калейдоскоп и даже подвижную модель ракеты. Программа праздника также включала просмотр мультфильмов, познавательный семейный квиз и увлекательный интерактивный квест.
Особый восторг у участников вызвали интерактивные зоны: Станция "Восток-1" предложила творческое занятие: каждый ребенок смог украсить имбирное печенье в космическом стиле. На "Востоке-2" юные космонавты насладились освежающими кислородными коктейлями. "Восток-3" предложил всем желающим преобразиться с помощью яркого аквагрима.
Кульминацией стала анимационная программа с участием двух космонавтов, которые провели для ребят настоящую предстартовую подготовку к будущим космическим полетам.
По материалам Детской библиотеки им. К. Лагунова.
