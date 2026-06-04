Мурал на одном из домов начал расцветать по ночам в Тюмени

"Тюменский ковёр" на доме по улице Красина теперь оживает после захода солнца: цветочные узоры плавно движутся и меняют оттенки благодаря световой инсталляции, которую реализовал "Север".
Каждый сценарий длится около 10 минут и включается ежедневно с наступлением темноты.
"Для Тюмени это один из редких примеров медиаискусства в городской среде. И мы надеемся, что со временем он станет частью ваших вечерних прогулок. Работу выполнил проект "Морфология улиц", художники — "Дайте Стену", - сообщили в компании.
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