Мурал на одном из домов начал расцветать по ночам в Тюмени

10:50 04 июня 2026
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"Тюменский ковёр" на доме по улице Красина теперь оживает после захода солнца: цветочные узоры плавно движутся и меняют оттенки благодаря световой инсталляции, которую реализовал "Север".

Каждый сценарий длится около 10 минут и включается ежедневно с наступлением темноты. 

"Для Тюмени это один из редких примеров медиаискусства в городской среде. И мы надеемся, что со временем он станет частью ваших вечерних прогулок. Работу выполнил проект "Морфология улиц", художники — "Дайте Стену", - сообщили в компании.

Теги: городская среда
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