Тюменская IT-сфера вышла на модный подиум

Первые этапы конкурса "Мисс АйТи Тюменской области – 2026", в котором приняли участие 16 представительниц IT-индустрии, прошли в тюменском ЦУМе.



- Особенностью конкурса стало активное использование его участницами коллекций одежды российских, в том числе и тюменских модельеров, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Наши стилисты концепт-стора "Смыслы" помогли каждой представительнице IT-индустрии подобрать идеальный образ. За два тура участницы прокачали три ключевых навыка современной успешной девушки: внешний образ, уверенность в словах и уверенность в движении. Помимо своей основной направленности мы рассматриваем этот конкурс и как возможность показать во всей красе коллекции местных дизайнеров одежды.

Участницы научились максимально эффективно презентовать себя за короткий промежуток времени и удерживать внимание аудитории с первых секунд. На практике освоили: как держать королевскую осанку, как двигаться уверенно и естественно, как чувствовать себя на сцене, а не просто идти по ней.

Главным организатором конкурса выступила Торгово-промышленная палата Тюменской области совместно с ГК "Тюмень-Софт" и при поддержке Клуба директоров по IT. 6 самых ярких участниц пройдут в финал конкурса "Мисс АйТи Тюменской области – 2026" и поборются за главную корону.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.

