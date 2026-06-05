Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумгруз в зону СВО

15-й гуманитарный груз волонтерского центра Тюменской областной Думы "От сердца к сердцу" в зону СВО отправили 5 июня, сообщил председатель думу Фуат Сайфитдинов.

Каждая отправка собирается адресно, по конкретным заявкам бойцов. В этот раз на передовую направили квадроцикл для медицинского пункта войсковой части, квадрокоптер для отдельной гвардейской бригады морской пехоты, более 40 наименований лекарственных препаратов и свыше 200 упаковок медикаментов для отдельного инженерно-саперного батальона. Волонтеры и сторонники "Единой России" своими руками изготовили 224 перевязочных набора, 35 маскировочных сетей, двое носилок-волокуш и 457 деталей, созданных на 3D-принтере. Матери и жены участников СВО передали бойцам нательные крестики работы тобольского мастера Анатолия Литвинова.

"Новый гумгруз – это результат труда десятков людей. Депутаты, сотрудники областной думы и Счетной палаты, ветераны Ямала, семьи участников СВО, активисты "Надежного тыла" и многие другие волонтеры вкладывают в это общее дело свое время, силы и душевное тепло. Бойцы всегда ждут наши гуманитарные грузы. Для них это важная поддержка и напоминание о том, что дома о них помнят, переживают и верят в них. Каждая посылка, письмо и маскировочная сеть становятся частью большой связи между тылом и передовой", - отметил Сайфитдинов.