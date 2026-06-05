Тюменская область заняла седьмое место в рейтинге инвестклимата в РФ

Тюменская область на седьмой строчке в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, предыдущие годы регион входил в топ-5. Губернатор Александр Моор заявил, что в ближайшее время итоги проанализируют и сделают выводы.

"Продолжим тесное взаимодействие с бизнес-сообществом: с нашими надёжными партнёрами – компаниями, которые реализуют крупные проекты в регионе, по-прежнему большое внимание будем уделять малому и среднему бизнесу, особенно в небольших населённых пунктах. И, конечно, Тюменская область всегда открыта для новых инвесторов. Уверен, нашей команде по силам любые самые амбициозные задачи", - прокомментировал результаты Александр Моор.

Эффективность регионов оценивалась по направлениям "Недвижимость", "Инфраструктура, технологии

и связь", "Кадровые и трудовые ресурсы", "Инженерные сети и коммуникации", "Защита бизнеса", "Меры поддержки бизнеса", "Экспортная деятельность" и "Развитие рынка и конкуренции". Тюменская область вошла в топ-10 по направлениям "Недвижимость" - 7 место, "Инфраструктура, технологии и связь" - 9 место, "Кадровые и трудовые ресурсы" - 5 место.