В Тюменской области предложили внедрить гибкий график работы детсадов и поддержать педагогов

Несколько предложений в Народную программу партии внесли члены регионального общественного совета проекта "Единой России" "Новая школа". Они касаются разных аспектов образовательной сферы – от работы детских садов до поддержки молодых педагогов.

Гибкий график и продленка: удобство для родителей и детей

Одно из ключевых предложений – сделать график работы детских садов более гибким, а также открыть дополнительные группы продленного дня в школах. Региональный координатор партийного проекта "Новая школа", руководитель фракции "Единая Россия" областной думы Андрей Артюхов отметил, что это поможет родителям эффективнее совмещать семейные обязанности и работу.

– Сейчас в регионе работает 161 группа с продленным временем работы, но есть потребность организовать еще 178 дополнительных групп: в Тюмени – с работой после 19:00, в сельской местности – после 17:00, – сообщила заместитель начальника отдела общего и дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Наталья Гребенкина.

Интеграция образования и производства

Андрей Артюхов озвучил и другие важные инициативы. Он предложил интегрировать образование и производство: создавать на базе учреждений среднего профессионального образования (СПО) малые предприятия по профилю подготовки, популяризировать рабочие профессии.

Координатор проекта подчеркнул, что будет продолжено развитие инфраструктуры образования: строительство новых объектов, проведение капремонта школ, детских садов, колледжей, техникумов и общежитий, а также оснащение образовательных организаций современным оборудованием. Кроме того, по словам Артюхова, важно уделять внимание развитию кадрового потенциала отрасли.

Воспитание и поддержка участников СВО

Члены общественного совета считают важным продолжить реализацию воспитательных проектов "Лица Героев" и "Парта Героя". В Тюменской области уже размещено более 460 баннеров с портретами тех, кто совершил подвиг на полях сражений и на трудовом фронте.

Также было предложено дать участникам СВО право получать среднее профессиональное образование по ускоренной программе – с учетом опыта военной службы и полученных военно-учетных специальностей.

Поддержка педагогов: от пенсий до жилья

Ряд инициатив направлен на поддержку работников образования. Эльвира Амирова, директор школы № 69 Тюмени и член фракции "Единая Россия" Тюменской городской Думы, выдвинула несколько предложений. Она считает необходимым включить в перечень для назначения досрочной пенсии по старости такие должности, как педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного образования и социальный педагог.

– Еще одна актуальная тема, которая поднимается постоянно, но не решена до сих пор: предоставить приоритетное право на места в дошкольных учреждениях детям работников школ, – добавила Амирова.

Кроме того, директор школы предложила обеспечить полную компенсацию проезда к месту работы и обратно педагогам, которые живут в городах, но работают в сельских образовательных организациях, а также ввести единовременную денежную выплату молодым специалистам при трудоустройстве, - сообщает Тюменская область сегодня.