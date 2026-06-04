Тюменские власти заручились поддержкой правительства РФ на создание круглогодичного курорта

Проект всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата, который планируется построить в районе лыжно-биатлонного центра "Жемчужина Сибири", включён в перечень федеральных круглогодичных курортов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

О концепции создания крупного туристического кластера рядом с Тюменью Моор рассказал в Москве на заседании, которое провёл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Включение проекта в перечень федеральных круглогодичных курортов дает возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на месте будущего курорта. Это значительно повысит его привлекательность у инвесторов.

Александр Моор:

Строительство курорта запланировано в Тюменском округе в районе лыжно-биатлонного центра "Жемчужина Сибири". Для гостей на территории в 236 га расположатся двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный развлекательный центр "Древнее море", тематический парк – иммерсивный аквариум, торговая галерея с заведениями общепита, крытые спортивные объекты, научно-исследовательское пространство. Курорт будет способен принимать более 1 миллиона гостей в год. Инвесторы при нашей поддержке и с использованием инструментов нацпроекта "Туризм и гостеприимство" построят порядка 3 000 номеров в объектах различной категории звездности. Благодаря проекту появится свыше 4,7 тысячи рабочих мест, бюджет получит дополнительные налоги, откроются новые возможности для малого и среднего бизнеса: кафе, сувенирные лавки, услуги для гостей.

Андрей Пантелеев, замгубернатора:

Это результат многолетней кропотливой командной работы, в том числе в рамках инвестиционной стратегии региона. Проект термального курорта поддержан инвесторами-партнёрами, якорными резидентами, но мы готовы расширять пул компани. Проект большой, многогранный – каждый заинтересованный инвестор сможет найти в нём своё место.

На сайте правительства РФ сообщается, что в планах строительство 12 объектов размещения разной звезднорсти, поэтапное строительство предполагается до 2035 года.