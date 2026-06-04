В 2026 году вкладчики получат 7 трлн рублей процентного дохода

Процентные доходы россиян по вкладам и накопительным счетам в 2026 году составят около 7 трлн рублей. В первом полугодии вкладчики заработают 3,7 трлн, это примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

"Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато. По итогам года процентный доход увеличится примерно до 7 трлн рублей. Каждый третий банковский клиент по-прежнему активно сберегает", – прокомментировал топ-менеджер.

Средний размер вклада одного розничного клиента составляет более 550 тыс. рублей, накопительного счета – более 137 тыс. рублей. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете.

К концу года, по прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей. Портфель сбережений россиян уже насчитывает свыше 67,5 трлн рублей, что на 14% больше, чем за этот же период в прошлом году. В первом полугодии этот объем увеличится до 68,7 трлн рублей, из которых 65,3 трлн – в рублях.