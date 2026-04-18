Жители Абатского района отправили на фронт СВО 84 масксети и 15 "панцирей"

Гуманитарную помощь груз направили активисты Абатского округа в зону специальной военной операции: два автомобиля, мотоцикл, 84 маскировочные сети и 15 защитных костюмов типа "панцирь", сообщила Тюменская региональная общественная организация участников СВО "Держава".

По традиции конвой стартовал от памятника героям Великой Отечественной войны. Так организаторы постарались подчеркнуть связь поколений и преемственность борьбы за мир, - сообщает Тюменская линия.

"Особую благодарность выражаем всем неравнодушным жителям, принявшим участие в сборе помощи. Значительный вклад в подготовку груза внесли волонтеры, которые провели ремонт автомобилей. Отдельная признательность адресована группе "За Победу СВО". За последние три месяца участники этой группы пожертвовали 847 тысяч рублей на нужды специальной военной операции. Общая сумма собранных средств за полтора года деятельности группы превысила 3 миллиона рублей", - отметили в "Державе".