Председатель Тюменской облдумы Сайфитдинов провел заседание совета муниципальных дум

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Тюменской областной думе состоялось расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области. В его работе приняли участие спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, депутаты регионального парламента и председатели муниципальных дум.

Приветствуя собравшихся, глава облдумы рассказал коллегам об итогах 49-го заседания областной думы, одним из первых вопросов которого стал отчет губернатора Александра Моора о деятельности правительства региона в 2025 году. Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что главный ориентир работы региональной власти остается неизменным – повышение качества жизни тюменцев. По его словам, особое внимание в отчете было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Сегодня в Тюменской области действует более 50 мер поддержки. Большую работу в этом направлении ведет филиал фонда "Защитники Отечества".

Председатель областной думы отдельно остановился на итогах Дня Тюменской областной думы в Вагайском муниципальном округе.

"Мы провели День Тюменской областной думы в Вагайском муниципальном округе, ознакомились с социально-экономическим состоянием территории. По результатам проведенного мероприятия депутаты отмечают, что у муниципального округа большие перспективы, территория развивается, у жителей округа есть уверенность в своем будущем", - сказал Фуат Сайфитдинов.

Он поблагодарил главу округа Сергея Сидоренко и председателя муниципальной думы Владимира Шиловских за высокий уровень подготовки мероприятия.

"Мы и в дальнейшем планируем проводить подобные выездные мероприятия, а также приглашать в областную думу муниципальные образования в рамках взаимодействия, предусмотренного федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", - рассказал о перспективах работы в этом направлении Фуат Сайфитдинов.

Спикер регионального парламента напомнил, что впереди важный политический этап – выборы в Государственную Думу и Тюменскую областную думу. "Убежден, участие жителей в общественно-политической жизни региона остается важной основой стабильности и сплоченности нашего общества", - выразил он уверенность.

В ходе заседания участники заслушали доклады по вопросу развития туризма, локальных брендов и сервисов в Тюменской области. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал о направлениях развития туризма в регионе, новых проектах и уже успешно реализованных. Председатель Тобольской городской думы Михаил Никитин представил информацию о развитии туризма в Тобольске, а представитель администрации Уватского муниципального округа Зухра Исимбаева презентовала проект "Тайга приключений". О роли представительных органов власти в вопросах укрепления мира и согласия в Год единства народов России поделились опытом председатель комитета по делам национальностей Роман Рзаев и председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

В завершение заседания Фуат Сайфитдинов вручил награды Тюменской областной думы муниципальным депутатам и сотрудникам администраций округов.