У какой школы ИТ-актив сильнее, выяснят в Тюменской области

Прием заявок на конкурс "ИТ-актив" до 25 апреля включительно, победителей выберут среди городских и сельских школ. Оценивать конкурсантов будут по активности учеников в подсистеме "Электронная школа" (с 1 сентября 2025 по 30 апреля 2026) и вовлеченности сотрудников в конкурс, сообщили в департаменте информатизации ТО.

В случае победы школы получат возможность приобрести оборудование на сумму до 200 тысяч рублей. Благодаря такой материальной поддержке городские и сельские школы-победители за последние два года приобрели для занятий интерактивные панели, планшеты, микрофонные системы, квадрокоптеры, радиосистемы и другое полезное оборудование.