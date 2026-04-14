Депутаты Тюменской облдумы работают в составе гуманитарной миссии в ЛНР

12:02 14 апреля 2026
Депутаты Тюменской областной думы Наталья Шевчик, Ирина Соколова, Александр Анохин, Артём Зайцев и сотрудник аппарата облдумы Ольга Дружинина вторую неделю работают в составе гуманитарной миссии в Луганской Народной Республике, сооблщил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.

"Наши волонтеры включены в будни военного госпиталя: они помогают медицинскому персоналу, принимают раненых, разбирают и сортируют гуманитарные грузы. Там нет второстепенных задач – важна каждая работа. Такие поездки уже стали частью деятельности депутатского корпуса и аппарата регионального парламента по поддержке участников СВО и жителей новых регионов. Каждая гуммиссия – вклад в Победу и помощь тем, кто сегодня защищает нашу страну. Горжусь моими товарищами", - написал Сайфитдинов в Мах.

Теги: ЛНР , Тюменская областная дума , гуманитарная помощь , депутаты
