Помощник президента РФ встретился с литераторами и историками Тюменской области

Помощник президента России Владимир Мединский вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором провел встречу с активом регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и Тюменского регионального отделения Союза писателей России (СПР).

"Обсудили сделанное. Наметили точки роста. Всегда есть к чему стремиться и над чем работать. Успел осмотреть фонд редких изданий Тюменской научной библиотеки. Есть уникальные", - написал у себя на канале Мединский.

Отделение РВИО в регионе действует с 2014 года, при его участии устанавливаются памятные и мемориальные доски героям-тюменцам, издаются военно-исторические книги о подвигах наших земляков. "Важным итогом сотрудничества регионального отделения общества, областного правительства и тюменских журналистов стал документальный фильм о 38-м Тобольском пехотном полке. Его воины героически обороняли Севастополь во время Крымской войны 1853–1856 годов", - отметил Моор.

На встрече с писателями обсуждали реорганизацию деятельности местного отделения и в целом Союза писателей. "Пришли к выводу, что социально-экономическое развитие региона обязательно должно подкрепляться культурными, в том числе литературными проектами. У нас перед глазами – пример многочисленных тюменских литераторов старшего поколения, которые были свидетелями и летописцами боевых и трудовых подвигов тюменцев. Будем более плотно сотрудничать с отделением", - сообщил губернатор.

Визит Мединского в правительстве расценили как знак внимания к писательскому и историческому сообществам региона, к общему духовному и культурному пространству.