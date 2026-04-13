Пьяного бесправника на питбайке задержали в Заводоуковске

Сотрудники Госавтоинспекции в выходные дни в Тюменской области задержали 37 пьяных водителей, самым отъявленным нарушителем стал питбайкер Заводоуковске - 26-летний "бесправник", он ехал на питбайке по городу, показания алкотестера показали 1,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что пил пиво, поехал кататься.

Сотрудниками Госавтоинспекции в поселке Туртас в Уватском округе остановлен автомобиль "ВАЗ-211440".

За рулём находился 25-летний "бесправник", от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался.

Сказал, что выпил бутылку пива и повез знакомую домой.