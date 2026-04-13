Самыми популярными у родителей первоклассников стали три школы Тюмени

Более 6 тысяч заявлений на прием детей впервые классы с начала приема заявок подали в Тюмени, на данный момент в топе самых популярных гимназия № 4 (более 450), школа № 92 (380) и школа № 94 (350), приводят цифры в департаменте информатизации ТО.

Всего тюменские родители подали 9,7 тысячи заявлений по услуге "Запись в первый класс" (87% через Госуслуги), из них 3,7 тысячи заявлений оформили на первоклассников, чьи старшие братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

ТОП-5 населенных пунктов по заявлениям в Тюменской области:

▫️ Тюмень — более 6 000 заявлений;

▫️ Тюменский муниципальный округ — более 860 заявлений;

▫️ Тобольск — более 370 заявлений;

▫️ Заводоуковский городской округ — более 300 заявлений;

▫️ Ишим — более 260 заявлений.

Как подать заявление в 1 класс через Госуслуги:

○ Зайти в раздел "Образование/Дети" — "Запись в первый класс".

○ Последовательно ответить на вопросы. Данные о родителе подгружаются автоматически, так как они уже есть в системе, но при необходимости их можно изменить.

Если заявление заполнено, но не отправлено, его можно найти в разделе "Заявления" — "Черновики".

Подать такое заявление можно до 30 июня включительно. Способ подходит для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, и для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.

Услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи портала Госуслуг. Подтвердить ее можно через банк, МФЦ или Почту России.