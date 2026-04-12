Владельцам кошек из Тюмени объяснили, как обезопасить питомцев весной

Ветврач Анна Сидорович из Тюмени объяснила, как защитить питомца от разных напастей в это время года.

Цветение растений, пыльца и повышенная влажность могут спровоцировать аллергические реакции — зуд, покраснение глаз, чихание. С потеплением активизируются клещи и блохи. А еще на прогулках кошка рискует отравиться, съев ядовитые растения.

- Чтобы минимизировать эти риски, начните с профилактической обработки от блох и клещей. Подберите средство — капли, ошейник или спрей — по рекомендации ветеринара, особенно перед первыми весенними прогулками. Следите за питанием кошки и не допускайте, чтобы она подбирала что-либо на улице, - советует Сидорович.

По ее словам, если у питомца есть склонность к аллергии, надо ограничить контакт с пыльцой: после прогулки протирайте лапы и шерсть влажной тканью. При первых признаках аллергии — например, если кошка начала усиленно чесаться или у нее покраснели глаза, — сразу обратитесь к врачу.