Стало известно, на что тратят тюменцы больше

110 млрд 711,4 млн рублей потратили жители Тюменской области за первые два месяца 2026 года. Это на 1,1% больше, чем годом ранее.

По данным Тюменьстата, традиционно основная часть расходов – непродовольственные товары, общий чек по ним в январе-феврале составил 56 млрд 350,4 млн рублей. За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 54 млрд 361 млн рублей.

В среднем каждый житель Тюменской области оставляет на кассе 34 тыс. 27,3 руб. в месяц. Из них 16 тыс. 707,9 руб. уходит на продукты, напитки и табак, а 17 тыс. 319,4 руб. – на непродовольственные товары. Расходы стали чуть выше, чем год назад: увеличение составило 1,1% и 1,2% соответственно, - сообщает Вслух.ру.