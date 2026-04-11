В Тюменской области вырос спрос на подержанные автомобили из Китая

На 46,7 % вырос спрос на китайские авто с пробегом в Тюменской области с января по март 2026 года. Часть популярных моделей машин подешевела.

По данным пресс-службы "Авито авто", самые популярные китайские автомобили с пробегом в регионе — Geely. Присрост интереса к ним составил 20,2 %. На втором месте Chery, третьем - LIFAN. Далее следуют HAVAL, Great Wall и Changan.

Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в Тюменской области составила 1,7 млн рублей. HAVAL можно купить за 1 млн 991 тыс. рублей, Chery — за 1 млн 382 тыс. рублей, Great Wall — 764 тыс. рублей, LIFAN — 415 тыс. рублей, Chery Tiggo (T11) — 358 тыс. рублей, - сообщает Тюменская линия.