Весенняя оттепель создаёт опасные условия для водителей

Решение пораньше "переобуть" машину в летнюю резину может привести к трагическим последствиям из-за перепадов температур.

Когда днем столбик термометра поднимается выше нуля, а ночью уходит в "минус", на дорогах образуется так называемый "черный лед". Это тончайшая ледяная корка, которая возникает из-за оседания тумана или осадков на переохлажденном дорожном полотне.

Водителю крайне сложно заметить подвох: асфальт выглядит просто влажным, но на деле он превращается в каток. Летние шины в таких условиях моментально теряют сцепление, что неизбежно ведет к неуправляемому заносу. Ситуация усугубляется тем, что на мостах, эстакадах и в низинах температура покрытия всегда ниже, чем показывает бортовой компьютер автомобиля.

Признаки появления "черного льда" - специфические темные пятна или необычный блеск дороги. Важный индикатор: если покрытие кажется мокрым, но из-под колес идущей впереди машины не летят брызги — под вами лед. Также стоит насторожиться, если привычный шум шин внезапно исчез (эффект "тихой дороги"), а руль стал подозрительно легким, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Такая резкая смена погоды, когда дневная температура держится выше 0 градусов, а вечером и ночью опускается до 0 градусов и ниже — крайне опасна для тех автомобилистов, которые уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. Опасность "черного льда" заключается в том, что автомобилист ошибочно полагает, будто едет просто по влажному асфальту. При движении по такому тончайшему скользкому слою машина может войти в неуправляемый занос. Весной водители часто по привычке продолжают ездить так же, как на зимних шинах, забывая, что на потенциально обледенелых участках — особенно на поворотах и перекрестках — нужно значительно снижать скорость", - напоминает исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.