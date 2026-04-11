В центре "Родник" в Тюмени продолжается реабилитация в весенний период

Новые семьи приехали в Центр комплексной реабилитации "Родник". Реабилитация стала возможной, благодаря региональным мерам поддержки, программам государственных гарантий и др.

На улице по-настоящему весеннее солнце, и детям совершенно не сидится в помещениях. Пока родители знакомятся с расписанием, ребята уже осваивают территорию.

"Родник" готов к такому "напору": кто-то качается на качелях, а самые активные сразу направились к уличным тренажерам. Физическая нагрузка на свежем воздухе полезна для всех

Реабилитация весной имеет особую силу: витамин D, пробуждение природы и хорошее настроение — отличное подспорье для поставленных целей. В "Роднике" знают, как настроишься сам, такого результата и жди.

Недавно в центре прошел День здоровья. Ребята тянули руки к солнышку, вспоминали зарядку. Двигались как марафонцы — бегали, прыгали, соревновались в эстафетной гонке.

Педагоги всегда рядом со своими подопечными: как тренеры, капитаны команд, или запасные игроки — если нужно, встанут на замену.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).