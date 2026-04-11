В Тобольске показали спектакль-исследование "Пульс города"

В Тобольске состоялась премьера пластического спектакля исследования "Пульс города". Постановка погружает зрителей в историю города 60–80 х годов XX века. В основе спектакля – реальные истории и воспоминания тоболяков. Каждое движение танца, каждая мизансцена передают глубокие эмоции: боль и любовь, надежду, мгновения встреч и расставаний.

"Мы собирали воспоминания жителей, раскладывали их на движения и писали музыку. Это действительно было целое творческое исследование", – поделилась режиссёр постановщик спектакля Ирина Вадачкория.

В составе хореографической труппы – 30 молодых исполнителей. Это студенты Тобольского пединститута, прошедшие отбор в январе. Более двух месяцев они усердно готовились к премьере под руководством опытных педагогов хореографов.

Директор проекта Эльмира Дейнеко объяснила выбор молодёжи для участия в постановке: "Мы намеренно объявили кастинг среди молодых людей. Мы хотели, чтобы они прожили в танце те чувства, которые испытывали люди той эпохи – как уезжали и возвращались, как строили, осваивали и жили. Этот спектакль – для них, для нового поколения горожан. Очень надеюсь, что постановка оставит в молодых сердцах след и ребята задумаются: стоит ли искать себя за пределами родного города".

Спектакль "Пульс города" стал первым этапом масштабного проекта "Тобольск танцует", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках восьмимесячной программы запланированы мастер классы, а летом в городских парках и скверах откроются танцевальные площадки, - сообщает Тюменская область сегодня.