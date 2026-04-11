На дачных участках тюменцев всё чаще выращивают несвойственные климату культуры

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Иван Григорьев рассказал, какие условия соблюдать при выращивании яблонь и груш.

Выбирать нужно сорта, выведенные в условиях, приближенных к местным. Неплохо себя зарекомендовали сорта уральских и алтайских селекционеров. Кроме того, желательно иметь сорта разных сроков созревания. Это позволит длительный период потреблять свежую продукцию. Как правило, срок созревания влияет и на хранение яблок: летние сорта портятся довольно быстро, тогда как зимние могут храниться до 8 месяцев.

После того, как желаемые сорта определены, можно приступать к приобретению саженцев. Начиная с весны и до осени нам предлагают довольно широкий ассортимент саженцев. При покупке нужно руководствоваться несколькими правилами.

При покупке не стесняйтесь попросить у продавца сертификаты на представленную продукцию.

Лучше приобретать саженцы с открытой корневой системой. К сожалению, нередко растения с закрытой корневой системой практически не имеют корня. Такой саженец будет очень тяжело приживаться или не приживётся вовсе.

Внимательно осматривайте место прививки. Она заметна в виде небольшого утолщения. Не советую покупать саженцы с прививкой почкой. Это приводит к изгибу штамба, что в свою очередь делает дерево более уязвимым. Что касается возраста саженца, то рекомендую брать однолетки. Они легче приживаются, что способствует большей скороплодности.

Каждый садовод сам определяет, в какое время года лучше проводить посадку - весной или осенью. По этому вопросу нет единого мнения. На мой взгляд, осенью саженцы более крепкие и легче переносят пересадку. Если же планируется весенняя посадка, то посадочные ямы лучше готовить с осени. Примерные размеры ямы 100 см на 100 см глубиной 60 см. Ямы заправить питательной смесью.

При посадке корни расположить аккуратно по склонам насыпанного холмика. После этого засыпать почвосмесью яму и легко утрамбовать её ногой, расположив ногу при этом носком к стволу. Это необходимо, чтобы избежать обрыва корней. После этой процедуры нужно обильно полить деревце. Если это весенняя посадка, то полив в первое время должен быть регулярным.

В первый год жизни дерева на участке подкормки можно не проводить. Это объясняется тем, что необходимое количество элементов питания вы заложили в посадочную яму. Поэтому уход за саженцем в первый год сводится к осмотру растения и уборке листвы осенью.

Весной же можно провести небольшую обрезку с целью закладки правильной кроны. Для решения этой задачи нужно выделить центральный проводник и ветви, которые станут скелетными. Необходимо придать им горизонтальное положение. Достичь этого можно двумя способами. Первый - это обрезка на нижнюю почку, а второй - фиксация ветки в нужном положении. Проще говоря, отогнуть аккуратно ветку и привязать к вбитому в землю колышку. следует помнить, что ветки, отходящие от дерева под острым углом, тоже нужно вырезать, желательно, на кольцо, то есть до основания. Иначе очень высок риск, что при загрузке плодами эта ветка отломится. Обрезке подлежат и те ветки, рост которых направлен внутрь кроны. проводить работы по обрезке лучше в апреле до начала сокодвижения. Но нужно помнить, что очень ранняя обрезка может погубить дерево, - сообщает КП-Тюмень.