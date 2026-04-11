Жители Тюменской области чаще имеют третью группу крови из-за близости к Казахстану

20 апреля отмечается День донора в России. Как работает областная станция переливания крови, рассказал главный врач Александр Гаврилей. Он объяснил, чем как географическое положение Тюменской области влияет на группу крови жителей.

– Наш регион можно назвать полуазиатским. Мы живем близко к границам Казахстана и Монголии. Поэтому у нас много третьей группы крови. Третья группа – это группа кочевников. Они питались в основном мясом. Тюменцы сдают кровь очень хорошо. Раньше мы выезжали по селам. Сейчас из-за большого потока доноров в столице мы выезжаем реже. При этом город может обеспечить кровью близлежащие районы. Мы работаем по заявкам лечебных учреждений: сколько взяли, столько выдали. Это нужно, чтобы кровь не испортилась, и чтобы ее не забраковали, – рассказал Александр Гаврилей.

Александр Вячеславович также разделил все группы крови по долям в регионе: I группа – 30%, II группа – 25%, III группа – 33–34%, IV группа – в пределах 11–12%. Среди всех донаций около 15% приходится на отрицательный резус.

Есть и те, для кого сдача крови стала семейной традицией. Например, Владимир Василевский сдает кровь в 40-й раз. Супруга и старший сын – тоже доноры, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Начал сдавать еще в 2006 году. Тогда доноров было намного меньше и очереди такой, как сейчас, не было. Для меня это нетрудно, а кому-то это может помочь спасти здоровье или жизнь. Донорство костного мозга не рассматривал, но если бы было необходимо, конечно, я бы пошел. У меня два сына, старший как раз рассматривает этот вариант. У него отрицательный резус, поэтому он считается ценным донором и всегда здесь он без очереди проходит, – поделился Владимир Василевский.