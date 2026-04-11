Тюменьстат подсчитал расходы жителей на медицину, ЖКХ и транспорт

По данным Тюменьстата, в январе-феврале 2026 года общий объем платных услуг населению составил 40 млрд 219,6 млн рублей, что на 1,7% выше показателя того же периода в 2025 году (при этом год назад динамика была 4,6%).

8 млрд 615,1 млн рублей жители потратили на коммунальные услуги, что в том числе объяснимо холодной зимой. При этом прирост платежей по сравнению с 2025 годом составил 2,6%. За жилищные услуги тюменцы заплатили 2 млрд 880,8 млн рублей (увеличение – на 2%).

На транспортные услуги (включая авиа- и железнодорожные перевозки) ушло 5 млрд 816,1 млн руб. На медицинские – 4 млрд 378 млн руб.; телекоммуникационные – 3 млрд 833,8 млн руб.; бытовые – 3 млрд 786,9 млн руб.

По объему больше всего выросли услуги курьерской доставки – в 4,4 раза. Пользуются повышенным спросом электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий (прирост на 48,5%), услуги фитнес-центров и спортивных клубов (+23,4%), учреждений культуры (+22,6%), ветеринарные (+21,5%) и др., - сообщает Вслух.ру.