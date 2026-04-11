В Тюмени выставили на продажу редкий мотоцикл почти за миллион рублей

Эксперты "Авито" подготовили подборку мотоциклов с историей, которые можно приобрести в Тюмени не дороже 900 тыс. рублей.

Самый дорогой экземпляр - Jawa 350 Classic 1967 года. Это один из самых узнаваемых мотоциклов чешской марки, которая в советские годы пользовалась огромной популярностью. Jawa отличаются простой конструкцией, надежностью и характерным звуком двухтактного двигателя. Представленный на площадке вариант с момента покупки находился в одной семье и перед продажей прошел полную реставрацию. Объем двигателя - 350 куб. см, 17 л.с., карбюраторная система питания, четырехступенчатая механическая коробка передач и цепной привод. Пробег — 10 тыс. км. Сохранены оригинальные флейты Jawa. За мотоцикл владелец просит 900 тыс. рублей.

Вариант подешевле - BMW K100 1985 года. Это уже кастомный проект в стиле cafe racer, построенный на базе одного из самых известных мотоциклов немецкой марки 1980-х годов. Экземпляр полностью разобран и собран заново владельцем: были восстановлены и очищены все детали, заменены основные узлы двигателя, установлено новое сцепление и обновлена система охлаждения. Пробег после сборки — всего 3 км. Цена — 630 тыс. рублей, - сообщает Тюменская линия.