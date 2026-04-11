Перед Пасхой специалисты отмечают всплеск активности мошенников

Пасха стала для преступников таким же "высоким сезоном", как и Новый год. В арсенале мошенников — от поддельных интернет-магазинов до высокотехнологичных дипфейков.

Массовая схема обмана перед Пасхой — фишинговые рассылки. Жителям России присылают в мессенджеры и на почту сообщения с "праздничными промокодами" на куличи и подарочные наборы от имени известных маркетплейсов или кондитерских. Ссылка из сообщения ведет на страницу оплаты, которая выглядит как настоящая. Однако после ввода реквизитов карты мошенники не просто списывают стоимость покупки, а полностью опустошают счета жертвы, - сообщает АиФ-Тюмень.



Параллельно создаются сайты-однодневки, торгующие "освященной" атрибутикой и иконами по низким ценам. После получения полной предоплаты такие магазины бесследно исчезают.

Еще одна схема — фейковая благотворительность. В соцсетях множатся страницы якобы церковных приходов и фондов, собирающих деньги на "пасхальные обеды для нуждающихся". Расчет циничен: перед праздником критическое мышление уступает место желанию совершить доброе дело.

"Любое финансовое действие, совершаемое под влиянием эмоций, должно сопровождаться паузой хотя бы в несколько минут, — отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — За этот период следует самостоятельно проверить источник информации: перезвонить родственнику по известному вам номеру или зайти на официальный сайт магазина через поисковик, а не по присланной ссылке.