В регионе подготовили 128 участков под жилищную застройку

128 земельных участков и территорий общей площадью 1 496,16 га определили в Тюменской области в качестве перспективных для целей жилищного строительства. Это стало возможным в рамках проекта "Земля для стройки".

- В целях жилищного строительства и комплексного развития территорий вовлечено в оборот 191,4 га земель в г. Тюмени, Тюменском районе, г. Тобольске и г. Заводоуковске, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич. - Работа проводится региональным Оперативным штабом, созданным на базе Управления, включающим представителей федеральных и региональных органов власти.

Информация о территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот, размещена на Публичной кадастровой карте в сервисе "Земля для стройки". Цифровой сервис позволяет гражданам, инвесторам и застройщикам в режиме онлайн оценить и выбрать комфортный для себя участок под определенный вид строительства, а также обеспечивает связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами.

Потенциальные инвесторы могут заполнить форму обращения, связанного с конкретным объектом, и отправить его в уполномоченный орган государственной власти Тюменской области или орган местного самоуправления, - сообщает Мегатюмень.