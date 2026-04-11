В центре "Надежда" в Тюмени помогают пациентам с тяжёлыми заболеваниями

"Путь от комы до школы" - так охарактеризовала историю реабилитации своей дочери в тюменском детском центре "Надежда" мама девочки Маши.

В августе 2019 года, когда Маше было 2 года и 4 месяца. На фоне кишечной инфекции у ребёнка отказали почки, развилась токсическая энцефалопатия. Девочка впала в кому, три недели за ее жизнь боролись врачи Областной клинической больницы № 1.

"Это было тяжелое время, - рассказывает мама маленькой пациентки Надежда. - Через три недели почки заработали, но мы узнали, что у Маши пострадали двигательные зоны".

Маше диагностировали спастический тетрапарез и оформили инвалидность сразу до 18 лет. При этом в августе девочка ещё сама дошла до машины скорой помощи, а вернулась домой только в октябре – уже не держа голову.

"Первым центром реабилитации стал для нас центр "Надежда" на Хохрякова. Нас хорошо приняли, поверили в нас – мы поняли, что попали по адресу", – вспоминает Надежда.

За почти 6 лет Маша прошла множество курсов. Постепенно научилась держать голову, сидеть, говорить, стоять, делать первые шаги.

В стационаре мама лежит вместе с дочкой впервые, и ей всё очень понравилось. В программе реабилитации были массаж, ЛФК, тренажёры, физиолечение, логопед, психолог, дефектолог, - уточнила Ирина Бердюгина, пресс-секретарь центра "Надежда" (г. Тюмень).

Сегодня Маша учится в 1 классе: читает, пишет, считает. "Работы у нас ещё очень много, но мы уверенно идём к цели – восстановиться по максимуму и адаптироваться к дальнейшей жизни", – говорит Надежда.

Врач-педиатр центра "Надежда" Вера Шушарина отмечает: "В этом году случился прорыв: при поступлении Маша проходила до 20 метров с поддержкой мамы, а накануне выписки мама с огромной гордостью показала видео: Маша бежит по длинному коридору на занятие. Пусть неуверенно, но сама, без поддержки".