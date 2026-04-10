Сайфитдинов: проект "Надежный тыл" стал опорой для родных и близких участников СВО

В Доме Союза женщин России состоялось торжественное мероприятие, посвященное трехлетию регионального проекта "Надежный тыл", направленного на поддержку семей участников специальной военной операции. В нём приняли участие председатель Тюменской областной думы, руководитель регионального совета стoрoнников "Единой России" Фуат Сайфитдинов и депутат Лариса Цупикова.

Приветствуя собравшихся, спикер облдумы напомнил, что проект был создан по инициативе регионального совета сторонников партии.

"За это время проект стал опорой для родных и близких участников СВО из Тюменской области. Более 14 тысяч семей из разных муниципалитетов региона получили поддержку. И это не только опора, но и пространство, где есть человеческое добро, где есть взаимопонимание, где есть взаимовыручка", - сказал Фуат Сайфитдинов.

По словам председателя, "Надежный тыл" – это команда профессионалов, единомышленников, волонтеров, людей с широкой душой и большим сердцем.

"Особенно ценно, что в актив проекта вошли жены и матери наших военных. Они как никто другой могут поддержать, придать уверенности и понять с полуслова", -подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов также отметил, что работа команды получила высокую оценку на региональном и федеральном уровнях. За три года проект трижды становился победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области и дважды был представлен на форуме сторонников "Единой России" в Москве. Глава областной думы анонсировал, что в ближайшее время итоги реализации проекта "Надежный тыл" вновь продемонстрируют на этом форуме.

Спикер регионального парламента выразил благодарность руководителю проекта Анне Пирожок и волонтерам за их неравнодушие и вклад в поддержку семей военнослужащих, а также вручил активистам награды регионального парламента.

Герой России, заместитель начальника ТВВИКУ Рустам Сайфуллин поделился воспоминаниями, как создавался проект и единая медиаплощадка для семей военнослужащих. По его словам, бойцы всегда с благодарностью говорят о том, что их семьи получают необходимую поддержку и заботу. Он также отметил значимость патриотического воспитания и общественной работы, которую ведут волонтёры проекта.

Депутат Тюменской городской думы, председатель региональной общественной организации ветеранов СВО "Держава" Олег Ямпольский рассказал о важности такого деятельного участия для военнослужащих. Он отметил, что "Надежный тыл" объединяет людей, которых связывают вера в наших бойцов, надежда на их скорейшее возвращение домой и искренняя любовь к тем, кто сегодня защищает страну.

Жены участников СВО поблагодарили Фуата Сайфитдинова и региональных парламентариев за поддержку проекта. По их словам, на мероприятиях "Надежного тыла" можно получить помощь специалистов, поделиться переживаниями и почувствовать, что рядом есть люди, готовые выслушать и помочь.

Руководитель проекта Анна Пирожок рассказала, что в начале работы команда еще не представляла, насколько востребованной окажется эта инициатива.

"Со временем, в общении с матерями и женами наших бойцов, приходило понимание, какие направления действительно важны, где необходима помощь, каких специалистов стоит привлекать, чтобы поддержка была ощутимой", - отметила Анна Пирожок.

Она поблагодарила председателя областной думы за внимание к проекту и поддержку инициативы, а также выразила признательность активистам и участникам "Надежного тыла".