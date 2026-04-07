Волонтерский центр Тюменской облдумы "От сердца к сердцу" отправил очередной груз в зону СВО

Волонтерский центр Тюменской областной думы "От сердца к сердцу" отправил очередной, уже четырнадцатый по счету, гуманитарный груз в зону специальной военной операции. В этот раз он один из самых крупных и был сформирован по заявкам воинских подразделений и госпиталей. Для инженерно-сапёрного батальона закуплены генераторы, ноутбук, воздуховоды, медикаменты, средства для транспортировки раненых, а также расходные материалы для оказания медицинской помощи. Помимо этого, на передовую передали четыре автономных обогревателя, маскировочные сети, окопные свечи, вещи и продукты.

В составе конвоя – полностью подготовленный для выполнения боевых задач автомобиль УАЗ "Патриот". Его приобрели на средства депутатов регионального парламента и главы Нижнетавдинского муниципального округа Сергея Борисевича. Техническую подготовку провели при поддержке регионального отделения организации "Офицеры России". Машину направят в бригаду морской пехоты.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что с каждой отправкой растёт число участников, присоединяется всё больше организаций и волонтёров. "Очень важно чувствовать себя сопричастными к большому делу, которое сегодня объединило миллионы россиян. Мы работаем предметно и адресно. Благодарю руководителя регионального отделения "Офицеров России", депутата Тюменской городской думы Александра Сукаченко, который доставляет грузы. Через него мы получаем обратную связь, узнаём, что требуется нашим бойцам", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Сотрудники областной думы и волонтёры плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, шьют перевязочные наборы. И эта деятельность с каждым годом расширяется. Так, на печатных станках изготавливаются уникальные 3D-детали, которые невозможно купить. Впервые сшиты носилки-волокуши.

К сбору гумпомощи присоединились Счётная палата, Тюменская лаборатория судебной экспертизы Минюста России, Межрайонная налоговая инспекция №15, Союз ветеранов Ямала.

Фуат Сайфитдинов искренне поблагодарил всех, кто участвовал в формировании груза. "Спасибо всем, кто не жалеет ни сил, ни средств, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Они очень ждут и надеются, что эта помощь будет постоянной. Не сомневаюсь, такой надежный тыл, где столько неравнодушных людей, приблизит нашу общую Победу", - выразил мнение глава областного парламента.