Дирижер Чжан Лу выступит с Тюменским филармоническим оркестром

19 апреля в Концертном зале имени Юрия Гуляева выступит Тюменский филармонический оркестр под управлением дирижера из Китая Чжан Лу, сообщили в ТКТО.

В программе заявлены три концертные пьесы "Музыкальные моменты Шёлкового пути", в том числе "Грёзы о кувшине" ("Танпинмэнхуань") Чжао Цзипина, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича, Симфония № 4 Людвига Ван Бетховена и др.

Чжан Лу - уникальный музыкант из Китая, который одинаково виртуозно владеет и дирижёрской палочкой, и фортепиано. при исполнении симфонии он выступит еще и как солист. Он первый в истории Шанхайской консерватории доктор оркестрового дирижирования (2025), ученик легендарного Йормы Панулы и Геннадия Рождественского. В 2022 году вошёл в десятку лучших молодых дирижёров Китая. Преподает дирижирование на кафедре композиции и дирижирования Шанхайской консерватории. С сентября 2025 года — художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра имени Нье Эра (город Куньмин).