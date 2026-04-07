"Дамате" построит в Тюменской области комбикормовый завод стоимостью 1,2 млрд рублей

"Дамате" инвестирует 1,2 млрд рублей в строительство комбикормового завода в поселке Комсомольский Заводоуковского округа на базе завода семян "Старт". Производство планируют запустить весной 2027 года, сообщили в пресс-службе компании.

Мощность предприятия составит до 10 тонн гранулированных кормов в час или до 30 тысяч тонн кормов в год, этого будет достаточно для обеспечения кормами поголовья индейки племенного репродуктора "Дамате".

В рамках проекта будут построены: производственный корпус, маслосклад, газовая котельная, бункеры хранения готовой продукции, выгребы, трансформаторная подстанция и бытовой корпус. Компания также планирует провести реконструкцию склада напольного хранения компонентов. Кроме того, на территории приобретенного объекта уже установлены силосные установки, зерносушилки, здание очистки зерна, лаборатория, приемное устройство зерна из автотранспорта, автомобильные весы, отборник проб, бункеры для отгрузки продукции на автотранспорт. Эти мощности будут приспособлены под нужды комбикормового завода. Помимо строительства новых объектов и реконструкции действующих "Дамате" установит новое оборудование, среди которого технологическая линия по производству гранулированных комбикормов.

На площадке уже ведутся работы по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и сетей электроснабжения. В ближайшее время начнутся работы по реконструкции склада напольного хранения компонентов и фундаментные работы производственного корпуса.

В результате запуска проекта будет создано 15 рабочих мест.