Авито поможет бесплатно отправить посылки в пострадавший от паводка Дагестан

До 10 апреля Авито берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие в результате паводков. Все, кто хочет помочь, могут передать нужные вещи бесплатно или по символической цене, разместив на платформе объявления с хештегом #яПомогаю в названии. Все объявления #яПомогаю попадут в специальный раздел, где стоимость Авито Доставки составит 1 рубль.

На Авито размещен список самых необходимых для восстановления быта пострадавших вещей, составленный с помощью волонтеров Российского Красного Креста, работающих на месте. Предметами первой необходимости для пострадавших сейчас являются одежда, средства гигиены, товары для детей, домашняя утварь, мелкая бытовая техника и другое.

В ближайшие дни Авито также доставит сто тонн питьевой воды в Дагестан.

В Авито сообщили, что продолжат следить за ситуацией в регионах и при необходимости будут пересматривать географию мер поддержки в связи с паводками.