В ялуторовском музее открыта книжная сокровищница

В музее "Торговые ряды" Ялуторовского музейного комплекса работает выставка "Уездная читальня", которая воссоздает атмосферу библиотеки XIX века. Проект раскрывает особенности социально-экономического и духовного развития ялуторовского общества до 1917 года.
Здесь можно увидеть оригинальную мебель конца XIX и первой трети ХХ веков, заглянуть в журналы и альбомы, найти книги по истории города и краеведению, а также посвященные декабристам.
Среди уникальных произведений из коллекции "Редкая книга" музейного комплекса - издания, ранее принадлежавшие уездному агроному Кириаку Степановичу Колмакову, а также собрания сочинений М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского и И. И. Козлова.
Жемчужина экспозиции – "Избранные сочинения" Е. А. Баратынского (1896), некогда входившие в фонд Ученической библиотеки Ялуторовской четырехклассной женской учебной семинарии. В сборнике представлены лирические стихотворения, поэмы и прозаические статьи поэта, чье творчество завершает Золотой век русской поэзии.
По материалам Ялуторовского музейного комплекса.
