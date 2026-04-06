Тюменцы могут посетить аудиоспектакль "Путь героев"

С 10 по 12 апреля в центре "Космос" пройдет интерактивная программа "108 минут до Космоса". Она объединит два формата: прямое включение с космонавтом Александром Мисуркиным и иммерсивный аудиоспектакль "Путь героев".

Событие приурочено ко Дню космонавтики и посвящено 65-й годовщине первого полета человека в космос. Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Театральный центр".

10 апреля в 19:00 в большом зале "Космоса" состоится онлайн-встреча с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом РФ Александром Мисуркиным. Он совершил три космических полета и провел на орбите суммарно более 346 суток. Кроме того, Александр Мисуркин выполнил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью свыше 28 часов.

В формате лекции Александр расскажет о профессиональном пути, подготовке к полетам и работе на орбите. На примере собственного опыта и историй коллег он объяснит, как мечта превращается в цель и что помогает сохранять устойчивость в стрессовых ситуациях. После лекции участники смогут задать вопросы космонавту.

11 и 12 апреля в 15:00 пройдет иммерсивный аудиоспектакль "Путь героев". Участникам предстоит проследовать по маршруту, включающему восемь тематических станций. Используя наушники, они отправятся в интерактивное путешествие и станут активными участниками ключевых этапов подготовки космонавта к полету. Каждую точку их маршрута сопроводят аудиоматериалы — фрагменты переговоров, подлинные записи и исторические факты, - сообщает Мой-портал.ру

"Мы убеждены, что история становится по-настоящему живой, когда ее можно прочувствовать. Именно эту возможность дает наша интерактивная программа "108 минут до Космоса". Проживая этапы легендарного полета, участники смогут ощутить эмоции космонавтов и масштаб их подвига, а также понять: великие достижения — всегда результат совместной работы", — рассказала Ирина Вадачкория, руководитель театрального центра "Космос".

12+