Более 79% заявлений об учете и регистрации недвижимости в тюменский Росреестр подали электронно

Количество заявлений о кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость, поступивших в электронном виде в Управление Росреестра по Тюменской области, по двух месяцев текущего года составило 45 398. От общего числа заявлений на учет и регистрацию, доля заявлений в электронном виде составила 79,91%.

- В феврале средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,6 дня, государственного кадастрового учета – 1,7 дня, единой процедуры учета и регистрации - 1,6 дня, - рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Получить услуги ведомства в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра и портале "Госуслуги", напоминает Мегатюмень.