Стало известно, сколько готовы платить водителям в Тюменской области

Одна из востребованных профессий в Тюменской области – водитель. В организации примут на работу 782 водителя автомобилей, платить им планируют до 58 тыс. 834 руб. Есть 59 мест для водителей автобусов, их зарплата составляет порядка 61 тыс. руб. Смогут трудоустроиться 26 водителей погрузчиков, получать они будут примерно столько же.

Кроме того, открыто 279 вакансий для кондукторов, им будут выплачивать до 45 тыс. руб.

Всего в списке департамента труда и занятости населения 157 рабочих специальностей и 162 профессии служащих, - сообщает Вслух.ру.