Ярмарку "Солянка маркет" посвятят празднику Светлой Пасхи

11 апреля в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" пройдет ярмарка "Солянка маркет".

"Мероприятие приурочено к празднованию Светлой Пасхи. Можно будет найти множество вещиц и декора для праздничного стола. Посетители могут приобрести что-то для себя или для близких. Также запланирована программа мастер-классов для детей и взрослых, на которых будут создавать декор или открытки на тему праздника", — рассказал организатор "Солянки маркета" Альберт Фатыхов.

Помимо изделий пасхальной тематики мастера готовят много весенних новинок. Так, ремесленница Елена Нуриева из Екатеринбурга, занимающаяся кольчужным плетением с уральским характером, привезет различные украшения для девушек. Студия макраме и прикладного творчества "Тут плетут" представит много интересного для сервировки: салфетки и раннеры на стол, корзинки, подставки для яиц, пасхальные венки, композиции из бисера и лоскутков, - сообщает Тюменская линия.

Мастер Наталья Калугина, создающая букеты из зефирных цветов, подготовила к "Солянке маркет" наборы, в которых оживают славянские мотивы. Барыни, матрешки с ручной росписью — не просто десерт, а что-то родное в дымковских традициях и мезенской вязи. Рядом с ними — избушки, потешные петрушки, вербочки, яйца, покрытые венгерским лаком.

"Солянка маркет" проработает с 12 до 19 часов.

