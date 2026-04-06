Всероссийская премия лучших технологических решений для ТЭК "Территория технологий" пройдет второй раз

Конкурс проводится в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2026 при поддержке Ассоциации "Нефтегазовый кластер". Прием заявок стартует 7 апреля и продлится до 1 июля. Участвовать могут промышленные предприятия, R&D-центры, студенческие команды, независимые разработчики и малые инновационные компании. Призовой фонд — 1 млн рублей.

В этом году стало больше номинаций: проекты принимаются по восьми направлениям, включая цифровизацию, экологию, переработку углеводородов, а также в спецноминациях "Кооперация" и "Перспектива" (стартап года). "Главная ценность премии — в возможностях. Финалисты получают доступ к экспертному жюри из представителей ключевых компаний отрасли, которые принимают решения о внедрении технологий", — отметила куратор деловой программы TNF EXPO Ольга Стасяк.

Финал премии состоится очно в рамках деловой программы TNF 2026. Заявки принимаются на сайте форума

В прошлом сезоне поступило 97 заявок, в финал вышли 11 проектов, - сообщает пресс-центр TNF.