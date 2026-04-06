Кто имеет право на перерасчет коммунальных платежей

Перерасчет коммунальных платежей возможен по услугам водоснабжения, газа и водоотведения (если нет счетчиков), а также по вывозу мусора. Сэкономить на отоплении и содержании общедомового имущества таким способом не получится. Для оформления скидки в УК нужно предоставить заявление и подтверждающие документы: справки из СНТ, билеты, командировочные удостоверения или выписки из гостиниц, - сообщает КП-Тюмень.

"Практика 2025–2026 годов свидетельствует о том, что управляющие компании все чаще принимают и электронные подтверждения: скриншоты бронирований и электронные посадочные талоны", — отмечает Дмитрий Морковкин.