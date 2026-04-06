Успешное протезирование аорты 91-летней пациентке провели в Тюмени

В областную больницу №4 г. Ишима поступила женщина с острой болью в животе с иррадиацией в спину. При дообследовании выявлено жизнеугрожающее состояние — разрыв аневризмы брюшного отдела аорты, осложненный массивным внутренним кровотечением.

Риск летального исхода в таких случаях до 80-90% пациентов погибают от кровопотери на догоспитальном этапе или в процессе подготовки к операции.

Благодаря оперативной работе и взаимодействию по линии Центра медицины катастроф (ЦМК) пациентка была дистанционно проконсультирована сердечно-сосудистыми хирургами ОКБ №1 г. Тюмени. Совместно принято решение о проведении экстренной операции — протезирования поврежденного участка аорты.

Вмешательство выполнено совместной бригадой специалистов. Хирургический этап проведен с участием сердечно-сосудистых хирургов ОКБ №1 Азата Ахметова и ОБ №4 Мансура Косимова. Слаженная работа анестезиологов-реаниматологов, трансфузиолога и бригады сердечно-сосудистых хирургов позволила провести операцию успешно, несмотря на высокий анестезиологический риск, обусловленный возрастом и сопутствующей патологией.

Послеоперационный период, имеющий критическое значение для пожилых пациентов, прошел под тщательным контролем медицинских сестер отделения реанимации и хирургии, которые обеспечили полноценный уход и профилактику осложнений. Сейчас женщина готовится к выписке, ее состояние стабильно, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

"Командная работа и преемственность между медицинскими учреждениями региона позволили спасти жизнь пациентке, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз", — прокомментировал итог сердечно-сосудистый хирург ОБ №4 Мансур Косимов.