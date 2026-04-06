Как добиться перерасчета на услуги ЖКХ без УК, посоветовали тюменцам

Закон позволяет полностью аннулировать счет за некачественную услугу. Норма температуры для жилых комнат составляет +18°C (+20°C для угловых). Если параметры ниже, потребитель вправе требовать перерасчета.

Главное — фиксация нарушения. Если представители УК игнорируют вызов и не приходят для составления акта в течение двух часов, жильцы могут взять инициативу в свои руки, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Жильцы имеют полное право составить акт самостоятельно. Необходимо привлечь не менее двух незаинтересованных лиц, например, соседей. Такой документ, подкрепленный фото, видео и показаниями термометра, будет иметь юридическую силу в суде или жилинспекции", — рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.