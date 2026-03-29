Онлайн-покупка автомобиля может быть связана с серьезными рисками

Как не стать жертвой аферистов и на что обратить внимание при оформлении сделки "вслепую", рассказал юрист Александр Бударагин.

Любая дистанционная покупка должна начинаться с изучения профиля продавца. Эксперт советует обращать внимание на дату регистрации аккаунта и наличие реальных отзывов.

"Чем привлекательнее цена, тем тщательнее нужно изучить детали", — отмечает Александр Бударагин. Слишком выгодные условия часто служат приманкой, чтобы усыпить бдительность покупателя.

Одной из самых распространенных ошибок является отправка крупной суммы или полной стоимости авто до его осмотра. Мошенники часто просят перевести деньги под предлогом оплаты доставки машины из другого города или страны.

Для подстраховки лучше использовать безопасные формы расчетов, например, аккредитив. В этом случае банк выступит гарантом и перечислит средства продавцу только после выполнения всех условий договора. Также существуют сервисы, замораживающие деньги до момента постановки машины на учет в ГАИ.

Важно удостовериться, что вы имеете дело с законным собственником. В ПТС и СТС должны быть указаны актуальные данные именно того человека, который продает авто. Если интересы владельца представляет третье лицо, у него должна быть нотариально заверенная доверенность.

"Если продавец предлагает использовать вымышленные данные покупателя — это явный признак недействительности сделки", — предупреждает юрист.

Особое коварство кроется в тексте договора купли-продажи. Если в графе "Продавец" указаны инициалы подставного лица, в регистрации автомобиля в Госавтоинспекции будет отказано. Кроме того, эксперт призывает внимательно читать все, что написано мелким шрифтом — там могут быть скрыты условия, которые сделают сделку невыгодной даже при бросовой цене, - сообщает АиФ-Тюмень.