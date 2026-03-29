Победителей конкурса "Уголок трезвости" определили в Тюменской области

В тюменском Областном наркологическом диспансере подвели итоги конкурса на лучшее оформление профилактических информационных стендов "Уголок трезвости".
Участниками стали сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов из разных районов области. Фельдшеры, медицинские сестры и заведующие ФАПов проявили настоящий творческий подход, чтобы сделать профилактику трезвого образа жизни доступной, наглядной и интересной для сельских жителей.
Конкурсанты подбирали материалы, обсуждали идеи, проводили мини-акции. Такой подход сделал "Уголки трезвости" не просто информационными стендами, а настоящими центрами притяжения и разговора о важном.
По решению жюри победителями конкурса стали:
1 место — Мария Панкова, фельдшер ФАП Большеостровский (Ишим);
2 место — Екатерина Мозгунова, представившая работу от ОФ №1 Юргинской районной больницы (Голышманово);
3 место — Ирина Вуккерт, заведующая - медицинская сестра, и Екатерина Сафарова, фельдшер, ФАП п. Новиково (Исетское).
"Благодарим каждого участника за неравнодушие, креатив и искреннее желание сделать жизнь на селе здоровее. Вы доказали, что даже небольшой стенд может стать началом больших перемен", — отметили в оргкомитете конкурса, - сообщает Елена Лосева, пресс-служба Областного наркологического диспансера (г. Тюмень).
