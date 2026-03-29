Тюменский специалист объяснила, как уберечь деревья после аномального схода снега

Из-за активного снеготаяния на огородах Тюменской области сложилась критическая ситуация: многие плодовые деревья и кустарники оказались в настоящих "водяных пленах". Чем это грозит саду и как минимизировать потери, рассказала опытный садовод из Тюмени Нина Щербакова.

Главная опасность на данный момент заключается не в самом переувлажнении, а в особенностях "поведения" косточковых культур. Если вовремя не принять меры, дачник может лишиться части урожая или даже самих растений.

Вода, скопившаяся у приствольных кругов, особенно губительна для вишни, сливы, абрикоса и других косточковых. Как отмечает Нина Щербакова, главная проблема сейчас – это риск выпревания коры.

– Если своевременно, еще в марте, отгребать снег от приствольных кругов, большого скопления воды удалось бы избежать. Сейчас же ситуация опасна именно для косточковых: неизбежно запревание коры. Это приведет к ее растрескиванию, растения будут хуже развиваться и медленно просыпаться весной. Какие-то потери, к сожалению, будут, – пояснила садовод.

Эксперт дает четкие рекомендации по спасению сада, которые разделены на срочные меры и последующую обработку.

1. Отвести воду и убрать снег. Если в приствольных кругах деревьев все еще лежит снег, его необходимо немедленно убрать. При возможности следует организовать водоотведение – сделать канавки для оттока талых вод от стволов.

2. Обработка от вредителей. Ослабленные стоянием в воде растения становятся легкой добычей для насекомых. Нина Щербакова настаивает на обязательном проведении ранневесенней обработки сада препаратом "30+" (или его аналогами). Это поможет уничтожить зимующие формы вредителей и не дать им добить ослабленные деревья.

3. Особое внимание винограду. Владельцам виноградных лоз нужно действовать оперативно, - сообщает Тюменская область сегодня.