Жителям региона открыли бесплатный доступ к обучению в сфере кибербезопасности

Бесплатно обучиться кибербезопасности можно в Тюменской области. Возможностью в 2026 году уже воспользовались 85 жителей региона. Они узнали обо всех плюсах отечественного мессенджера Max.

"На платформе российского мессенджера реализуются более шести официальных чат-ботов правительства Тюменской области. Это и запись к врачу, и запись в ЗАГС, и МФЦ, и все, что касается помощи военнослужащим специальной военной операции, и другие чат-боты. Здесь применяются технологии искусственного интеллекта – мы обучили его использовать базы знаний. Через некоторое время анонсируем еще несколько интересных чат-ботов, которые будут информировать население в различных ситуациях", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Также в регионе стартовал новый курс по практическому применению нейросетей и искусственного интеллекта. 22 человека овладели новыми навыками, - сообщает Тюменская линия.